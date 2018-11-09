Özçınar: Atatürk’ün Gösterdiği Yolda İlerleme Kararlığındayız

Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, Kıbrıslı Türklerin Atatürk’e sevgisinin ve bağlılığı büyük olduğunu kaydederek, “Gösterdiği yolda ilerleme kararlığındayız” dedi.

Özçınar, Atatürk'ün 80’inci ölüm yıldönümü nedeniyle mesaj yayımlayarak, “Emanetine ve fikirlerine her zaman sahip çıkacağımız Ulu Önderi sevgi, saygı, rahmet ve özlemle anıyorum” dedi.

Mustafa Kemal’in kalplerinde yaşamaya devam ettiğini vurgulayan Mahmut Özçınar, 10 Kasım mesajında şunları kaydetti:

“Atatürk ilke ve devrimleriyle birçok ülkenin de yol göstericisi olmuştur. İlke ve devrimlerini kısa sürede benimseyen Kıbrıs Türk halkının Atatürk’e sevgi ve bağlılığı büyüktür. Dünya için de eşsiz bir değer olan Mustafa Kemal Atatürk’ün gösterdiği yolda ilerleme kararlılığımız sürecek.

Atatürk’ün Türk Milleti’ni çağdaş medeniyetler seviyesine yükseltmek için ortaya koyduğu çabayı, verdiği büyük mücadeleleri nesilden nesile anlatmaya devam edeceğiz.”