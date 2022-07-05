Özçınar, Avrupa Konseyi İdari İşler Komite Toplantısı’na katıldı

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05/07/2022

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Özçınar, Avrupa Konseyi İdari İşler Komite Toplantısı’na katıldı

Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi’nin İdari İşler Komite Toplantısı’na katıldı.

Belediyeler Birliği’nin İdari İşler Komite Temsilciliğini yürüten Özçınar, toplantıya KUDO Platformu üzerinden çevirimiçi olarak katıldı.

Toplantıda, İdari İşler Komitesi’nin Başkan Yardımcılığı seçimi de yapıldı. Linda Gillham Komite’nin 5. Başkan Yardımcısı oldu.

Toplantıda, nefret söylemi ve sahte haberler, bölgesel kimlikler, akıllı şehirler ve bölgeler,  Avrupa Kent Tüzüğü, Avrupa Demokrasi ve Yönetim Komitesi ile işbirliği, Komite’nin çalışma programı konuları ele alınarak, görüş alışverişinde bulunuldu.

Toplantıda ayrıca, Kongre Genel Sekreteri Andreas Kiefer, Avrupa Konseyi ve Kongre faaliyetleri son gelişmeleri ile ilgili bilgilendirmelerde bulundu.

Komite üyeleri 2023 çalışmaları için raporlar ve faaliyetler için önerilerde bulunarak çalışma planını onayladı.

Özçınar, toplantının son derece verimli geçtiğini söyledi.

05/07/2022 11:34
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TAGS: Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği, Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi
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