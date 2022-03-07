Özçınar: Ayrımcılığa karşı durmak herkesin sorumluluğu

Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, kadına yönelik şiddete karşı mücadeleye destek olmak ve ayrımcılığa karşı durmanın herkesin sorumluluğu olduğunu kaydetti.

Özçınar, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü mesajında, aydın toplumların temelini oluşturan kadınların, tarihin her döneminde güçlü duruşlar sergileyerek, çağdaş nesillerin yetişmesinde etkili bir görev üstlendiklerini belirtti.

Özçınar, hayatın her alanında mücadele eden kadınların karar alma mekanizmalarında daha fazla yer almalarının, güçlü toplumların oluşması açısından büyük önem arz ettiğini vurguladı.

Mahmut Özçınar “Emek, sevgi ve mücadeleleriyle geleceğin şekillendirilmesinde hayati role sahip olan kadınlar güçlü olduğu sürece daha aydınlık yarınlar kaçınılmaz olacaktır” dedi.

Özçınar, kadına yönelik şiddete karşı mücadeleye destek olmak ve ayrımcılığa karşı durmanın herkesin sorumluluğu olduğunu kaydetti.

Özçınar mesajında, gerçek anlamda fırsat eşitliğinin sağlandığı bir dünya temenni ederek, tüm kadınların 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü kutladı.

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07/03/2022 17:32