Özçınar: Bir öğretmen iyi bir öğretmen yetiştirmeli

Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle bugün belediye sınırlarındaki okulları ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, öğretmenlerle sohbet etme fırsatı bulan Özçınar, bir öğretmenin, iyi bir öğretmen yetiştirerek, geleceğe yatırım yapacağının altını çizdi.

Özçınar, tüm öğretmenlere iletilmek üzere okul müdürlerine günün anlam ve önemini belirten bir de tebrik yazısı iletti.

Mahmut Özçınar 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajında, bir toplumun temel direğinin eğitim olduğunu vurgulayarak, “Bu önemli misyonu yerine getiren öğretmenler, hepimiz için çok değerlidir” dedi.

Öğretmenlerin, yeni neslin engin bilgilerle yetişmesinde büyük rol oynadığını, kararlı adımlarla başarıya yürümelerini sağladığını ve her türlü fedakârlığı gösterdiğini kaydeden Özçınar, şunları belirtti:

“Ulu önder, Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün söylediği gibi, ‘öğretmenler, yeni nesli, Cumhuriyetin fedakâr öğretmen ve eğitimcilerini, sizler yetiştireceksiniz ve yeni nesil, sizin eseriniz olacaktır’ ”

Özçınar, herkesin hayatında oldukça önemli bir yere sahip geleceğin mimarı olan öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutladı.