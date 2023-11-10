Özçınar: “Bizlerin en önemli görevi fikirleri ve emanetini, gelecek nesillere aktarmak”

Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün, zekası, geniş ufku, ilke ve devrimleri ile sadece Türk milletine değil, tüm dünyaya da yol gösterici olduğunu kaydetti.

Özçınar 10 Kasım mesajında, “Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete intikalinin 85’inci yılındayız” diyerek, Türk milletinin bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinin önderi, adını tarihe altın harflerle yazdıran Büyük Lider Atatürk’ün ilkelerinin, Türk milletinin birliği ve geleceği için birer rehber niteliğinde olduğunu vurguladı.

“Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Atatürk, yıllar önce bedenen aramızdan ayrılmış olsa da bugünümüze halen ışık tutmaktadır” diyen Özçınar, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, zekası, geniş ufku, ilke ve devrimleri ile sadece Türk milletine değil, tüm dünyaya da yol gösterici olduğunun altını çizdi.

“Bizlerin en önemli görevi ise fikirleri ve emanetini, gelecek nesillere aktarmak” diyen Özçınar, bu duygu ve düşüncelerle Ulu Önder Atatürk’ü rahmet, minnet ve büyük bir özlemle andıklarını belirtti.