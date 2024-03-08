Özçınar bölgedeki narenciye fabrikalarını ve paketleme tesislerini ziyaret etti

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08/03/2024

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Özçınar bölgedeki narenciye fabrikalarını ve paketleme tesislerini ziyaret etti

Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla bugün bölgedeki narenciye fabrikalarını ve paketleme tesislerini ziyaret ederek, çalışanlarla bir araya geldi.

Belediye açıklamasına göre, Özçınar,  ülke ekonomisine ve narenciye sektörüne büyük katkı koyan emekçi kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutladı.

Özçınar, hayatın her alanında mücadele eden ve aydınlık toplumların temelinin oluşmasında büyük rol oynayan kadınların, güçlü toplumların oluşması açısından büyük önem arz ettiğini vurguladı.

08/03/2024 13:00
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TAGS: Özçınar, haber, kıbrıs
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