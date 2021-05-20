Özçınar, BRTK Yayıncılık Tarihi Müzesi’ni ziyaret etti

Güzelyurt Belediye Başkanı ve Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği Başkanı Mahmut Özçınar, bugün Bayrak Radyo Televizyon Kurumu Yayıncılık Tarihi Müzesi’ni ziyaret etti.

Güzelyurt Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, müzenin küratörü Ayhatun Ateşin’den Müze ile ilgili bilgi alan Özçınar, emeği geçen herkese teşekkür etti.

BRTK Yayıncılık Tarih Müzesi, 24 Mayıs tarihine kadar Kovid-19 kuralları çerçevesinde halkın ziyaretine açık olacak.

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20/05/2021 16:44