Özçınar, Bucak Belediye Başkanı Ünal ile bir araya geldi

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04/12/2023

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Özçınar, Bucak Belediye Başkanı Ünal ile bir araya geldi


Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, Türkiye Cumhuriyeti Burdur Belediyeler Birliği ve Bucak Belediye Başkanı Emrullah Ünal ile görüştü.

Birlikten verilen bilgiye göre, Ünal ve heyeti, Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği’ni ziyaret etti. Özçınar ile yapılan görüşmede, Belediyeler Birliği İdare Amiri Muammer Güneş de hazır bulundu.

Ünal ve heyetini ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Özçınar, hem iki birlik hem de belediyeler arasındaki ilişki ve tecrübe paylaşımlarının önemine dikkat çekti.

Görüşmenin sonunda karşılıklı hediye takdiminde bulunularak anı fotoğrafı çekildi.

04/12/2023 10:24
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TAGS: Özçınar, Bucak, Belediye,
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