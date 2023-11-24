Özçınar: Bugün, öğretmenlerimize olan minnet ve saygımızı ifade etme zamanı

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24/11/2023

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Özçınar: Bugün, öğretmenlerimize olan minnet ve saygımızı ifade etme zamanı


 

 Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, Öğretmenler Günü dolayısıyla mesaj yayınladı “Bugün, öğretmenlerimize olan minnet ve saygımızı ifade etme zamanı” dedi.

Özçınar mesajında toplumun en değerli hazineleri olan öğretmenlerin, her çocuğun hayatında kıymetli izler bıraktığına işaret etti.

Özçınar mesajında şöyle dedi:

“Dünyanın değiştirici gücü öğretmenlerimiz, özverili çalışmaları, gelecek nesillerin başarısı ve toplumumuzun ilerlemesi için temel bir taş gibidir.

Öncü ve ilerici bakış açısıyla çok kutsal ve onurlu bir görev yürüten öğretmenlerimize, bu özel gün vesilesiyle, en kalbi duygularımla sevgilerimi iletmek isterim.

Başta, Ulu Önder, Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, bugün aramızda olmayan öğretmenlerimizi rahmetle anarken, tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutlarım”

24/11/2023 09:17
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TAGS: haber, kıbrıs
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