Özçınar: Devleti yücelterek yola devam etmek en büyük sorumluluğumuz

Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, Kıbrıs Türk halkının büyük bedeller ödeyerek, onurlu bağımsızlık mücadelesi sonucunda, hür iradesiyle kurduğu devleti yücelterek, yola devam etmenin en büyük sorumlulukları olduğunu vurguladı.

Özçınar, KKTC’nin 38’inci kuruluş yıl dönümü nedeniyle yayımladığı mesajda, bu günü, büyük coşku ve gururla kutladıklarını kaydetti.

“Birlik ve beraberliğimizin ne kadar önemli olduğunu unutmadan, bağımsız ve özgür bir devlete sahip olmanın bilinciyle, devletimizi en iyi noktaya taşımak için çok çalışmaya devam etmeliyiz” diyen Özçınar, halkın bayramını kutladı; Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf R. Denktaş, Özgürlük Mücadelesi Lideri Dr. Fazıl Küçük ve tüm şehitleri rahmetle andı, gazilere minnet ve şükranlarını sundu.

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14/11/2021 13:56