Özçınar: Down sendromu bir hastalık değil, sadece genetik bir farklılıktır

Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü nedeniyle mesaj yayımladı.

Özçınar mesajında, down sendromunun bir hastalık değil, sadece genetik bir farklılık olduğunu vurguladı. Özçınar, her bireyin dünyaya eşit şartlarla gelmediğini ancak eşit şartlarla yaşama hakkına sahip olduğunu kaydetti.

Down sendromlu bireylerin dışlanmadığı bir yaşam sürebilmeleri için farkındalığın artırılması ve onlara empati ile yaklaşılmasının önemli olduğunu ifade eden Özçınar, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Down sendromlu bireylerin geliştirilmesi mümkün yetenekleriyle yaşama daha fazla dahil edilmeleri yönünde politikaların geliştirilmesi için çaba sarf etmek ise hepimizin sorumluluğudur. Birleşmiş Milletler tarafından toplumu bilinçlendirmek ve farkındalık yaratmak maksadıyla ilan edilen 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü vesilesiyle, varlıklarıyla hayatlarımıza +1 fark katan tüm kardeşlerimizin her zaman yanlarında olduğumuzu belirtir, kendilerini sevgi ile kucaklarım”.

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21/03/2022 13:57