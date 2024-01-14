Özçınar, Dr. Fazıl Küçük’ü, ölümünün 40. yıl dönümünde saygı ve özlemle andı

Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği Başkanı Mahmut Özçınar, özgürlük mücadelesi lideri Dr. Fazıl Küçük’ü, vefatının 40. yıl dönümünde saygı ve özlemle andı.

Özçınar yayımladığı mesajda, Dr. Küçük’ün, yardımsever ve mütevazi kişiliğiyle Kıbrıs Türk halkının kalbinde çok kıymetli bir yere sahip olduğunu söyledi.

En umutsuz zamanlarda, Kıbrıs Türk halkına ilham ve güç veren Dr. Küçük’ün, halkın büyük saygı duyup her konuda güvendiği, mücadele azmi ile asla unutulmayacak bir lider olduğunu vurguladı.

Özçınar mesajına şöyle devam etti;

“Hayatını Kıbrıs Türk halkının var oluş mücadelesine adayan, Dr. Fazıl Küçük’ün anısını yaşatmak, nesilden nesile aktarmak hepimizin görevidir.

Verdiği onurlu mücadele ile gururlandığımız liderimiz Dr. Küçük’ü rahmet ve minnetle anarkenyüce hatırası önünde saygı eğiliyorum.”