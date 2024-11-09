Özçınar: En büyük sorumluluğumuz, Atatürk’ün düşünce ve mirasını yarınlara taşımak...

Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, en büyük sorumluluklarının, Atatürk’ün düşünce ve mirasını yarınlara taşımak ve onun ilkelerine sahip çıkmak olduğunu belirtti.

Özçınar, “10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü” mesajında şu ifadelere yer verdi;

“Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu, eşsiz lider Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 86. yılındayız.

Özgürlük, eşitlik, bilim ve akıl yolunda insanlığı etkileyen bir ilham kaynağı olan Atatürk’ün çizdiği çağdaş uygarlık hedefi, bugün de yolumuza ışık tutuyor ve Türk milletinin geleceği için rehberlik etmeye devam ediyor.

Bedenen aramızda olmasa da fikirleri ve devrimleri her gün hayatımızın bir parçası olmayı sürdürüyor.

Bizler için en büyük sorumluluk, Atatürk’ün düşünce ve mirasını yarınlara taşımak ve onun ilkelerine sahip çıkmaktır.

Bu duygu ve düşüncelerle, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü rahmet, minnet ve derin bir özlemle anıyoruz.”