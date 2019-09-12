Özçınar, Erenköy Mücahitler Derneği ile Biraraya Geldi

Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, Erenköy Mücahitler Derneği Başkanı Mustafa Arıkan ve Yönetim Kurulu üyeleriyle biraraya geldi.

Belediyeler Birliği’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Arıkan ve beraberindeki heyet Özçınar’ı ziyaret etti.

Ziyarette konuşan Başkan Özçınar, Erenköy’de yaşanan mücadelenin simgeleştirilmesi

gerektiğine dikkat çekerek, Erenköy’deki direnişin de tıpkı Çanakale Destanı gibi tarihte hak ettiği noktaya gelmesi gerektiğini vurguladı.

Özçınar, tüm Erenköy Şehitlerini de yad ettiği ziyaret esnasında, gazilere de saygılarını sundu.

ARIKAN

Erenköy Mücahitler Derneği Başkanı Mustafa Arıkan da, Özçınar’ın düşüncelerinden duydukları memnuniyeti ifade etti.

Erenköy mücahitleri olarak, Erenköy’de yaşanan mücadele ve çekilen sıkıntıların gelecek nesillere aktarılmasının çok önemli olduğunu vurgulayan Arıkan, bunun için sürdürdükleri çabaya dikkat çekti.

Derneğin faaliyetleri ve projeleri hakkında da bilgi veren Arıkan ve Yönetim Kurulu üyeleri önümüzdeki ay Ankara ve Eskişehir’e bir ziyaret gerçekleştirmeyi planladıklarını, Ankara’da Anıtkabir’i ziyaret ettikten sonra, Cengiz Topel anıtının yapıldığı ilk yer olan Eskişehir’e geçeceklerini anlattı.