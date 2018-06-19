Özçınar: Güzelyurt Belediyesi bir marka

Güzelyurt Belediye Başkanı ve UBP Belediye Başkan adayı Mahmut Özçınar, 14 Meclis üyesi adayıyla birlikte Güzelyurt’taki resmi kurum ve kuruluşları ziyaret etti.

Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Güzelyurt Belediyesi’nin bir marka olduğunu, halkın büyük çoğunluğunun memnuniyetini alan örnek bir kurum olduğunu belirten Özçınar, 2014-2018 dönemine ait hedeflere ulaşmış olmanın gururunu yaşadıklarını söyledi.

“Biz çalışacağız, kentimiz kazanacak” diyen Özçınar, seçilecek meclis üyeleriyle kent için çalışmaya devam edeceğini söyledi.

(TAK)