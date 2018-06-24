HABER KIBRIS

Özçınar, Güzelyurt halkına teşekkür etti

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24/06/2018

Özçınar, Güzelyurt halkına teşekkür etti
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Seçim sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte 6. Kez Güzelyurt Belediye Başkanlığına seçilen Mahmut Özçınar, Güzelyurt halkına teşekkür etti.

Seçim sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte 6. Kez Güzelyurt Belediye Başkanlığına seçilen Mahmut Özçınar, UBP Güzelyurt Parti Binası Önünde davul zurnayla karşılandı.

Sevincini partilileriyle ve Güzelyurt halkıyla paylaşan Özçınar, Güzelyurt halkına teşekkür etti.

Burada vatandaşlara seslenen Özçınar, Güzelyurt’un daha güzel günlere kavuşması için hizmete devam etme sözü verdi.

Özçınar, seçim sonuçlarının hayırlı olmasını dileyerek, tüm Güzelyurt halkını kucaklayarak çalışmalarına devam edeceğini söyledi.

Her zaman Güzelyurt’un kazanması için çalıştığını vurgulayan Özçınar, 6. Kez kendisini Belediye Başkanlığı makamına taşıyan herkese teşekkür etti.

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TAGS: Özçınar, Güzelyurt, haber, kktc
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