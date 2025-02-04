Özçınar, Güzelyurt Polis Müdürü Erem’i ziyaret etti

Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, Güzelyurt Polis Müdürü Enver Erem’i makamında ziyaret etti.

Güzelyurt Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, Özçınar ziyaretinde, bölgenin güvenliğinin sağlanması konusunda çalışmalardan dolayı Polis Müdürü Erem’e ve ekibine teşekkür etti.

Özçınar, ziyarette kent güvenliği, polis teşkilatının çalışmaları ve köpek yasasıyla ilgili görüşlerini ortaya koyarak, Erem'le fikir alışverişinde bulundu.

Güzelyurt Polis Müdürlüğü ile ilçe sorunlarının çözümünde uyum içerinde çalıştıklarını kaydeden Özçınar, son günlerde bölgede yaşanan trafik kazalarından duyduğu üzüntüyü dile getirdi. Özçınar, sürücülerin güvenliği sağlayacak çalışmaların önemini vurguladı.

Özçınar, dün Güzelyurt çarşısında bir köpeğin esnafa saldırması olayıyla ilgili Köpek Yasası’na da değinerek, ruhsat verme yetkisinin belediyelere verildiğini ancak gerekli tüzüklerin acilen hazırlanarak yürürlüğe girmesi gerektiğini vurguladı. Özçınar, ancak bu şekilde belediyelerin ruhsatlandırma ve sonrasında denetim yapabileceğini söyledi.

Güzelyurt Polis Müdürü Enver Erem de, yaptığı konuşmada, Güzelyurt halkının güvenliği ve refahı için çalıştıklarını ve halktan da güzel geri dönüşler aldıklarını söyledi.