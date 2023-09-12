Özçınar, Güzelyurt Yeşilada Lions Kulübü yönetimini kabul etti

Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, Güzelyurt Yeşilada Lions Kulübü yeni dönem Başkanı Servet Karaoğluları ve yeni yönetim kurulu üyelerini kabul etti.

Güzelyurt Belediyesinden verilen bilgiye göre, Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, yeni yönetime görevlerinde başarılar diledi, gönüllülük esasına dayalı yürütülen bu görevin meşakkatli olduğunu, Belediye olarak imkânlar doğrultusunda tüm sivil toplum örgütlerine katkı koymaya devam edeceklerini kaydetti.