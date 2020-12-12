Özçınar: Kanalizasyon sistemi ile ilgili yatırım yapan belediyelere destek sağlanmalı

Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, TV 2020’de Melis Günel ile Gün Ortası programına katılarak yerel yönetimlerin yaşadığı sıkıntılar ve yeni hükümetten beklentilerini dile getirdi.

Dünyanın bir çok ülkesinde yerel yönetimlerin görev sürelerinin beş yıl, ülkemizde ise bunun dört yıl olduğunu anımsatan Özçınar, anayasal değişiklikle daha istikrarlı bir yapıya kavuşulması adına yerel yönetimlerin görev sürelerinin uzatılması gerektiğine dikkat çekti.

Mahmut Özçınar, 2021 bütçesi ile ilgili öngörülerine de değindi.

2020 yılında pandemi nedeniyle yerel gelirlerde istenilen noktaya ulaşılamadığını anlatan Özçınar, 2021 bütçesi öngörülerine ilişkin de mevcut yapıya paralel olarak ülkedeki gelir yapısında, dolayısıyla yerel gelirlerde bir artışın söz konusu olmasının beklenmediği şeklinde duyumlar aldıklarını söyledi.

Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, yerel yönetimlerin kendi öz kaynaklarından oluşturacağı gelirlerde de bir artış yaratamaması halinde personel giderlerinde oluşturulacak hayat pahalılığı yükünün belediyelerde bütçe oluşturulmasında sıkıntılı bir sürece gireceğini anlattı.

Kanalizasyon sistemi olan her belediyeye nüfusu oranında destek verilmesi gerektiğine vurgu yapan Özçınar, su motorları ile ilgili Su Dairesi, kanalizasyon ile ilgili de İçişleri Bakanlığı’na bağlı Maliye Bakanlığı’nın ödeneğinden yararlanabilmelerinin önemli olduğunu, taleplerinin bu yönde olduğunu ifade etti.

Özellikle kırsalda maliyetlerin çok yüksek olduğuna dikkat çeken Özçınar, kanalizasyon sistemi ile ilgili yatırım yapan belediyelere destek sağlanmasının önemli olduğunu, aksi halde vatandaşın daha pahalı yaşamasına vesile olmalarının söz konusu olacağını da kaydetti.

Mahmut Özçınar, K.T. Belediyeler Birliği Yürütme Kurulu’nun son toplantısında alınan kararla su ücretleri ile ilgili düzenlemenin ertelenmesini istediklerini, su ücretleri ile ilgili ödeneğin talep edilmesi halinde belediyelerin çoğunun sıkıntı içerisine gireceğini söyledi.

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12/12/2020 08:48