Özçınar, Kıbrıs Türk Seyahat Acenteleri İnisiyatifiyle Görüştü

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03/05/2021

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Özçınar, Kıbrıs Türk Seyahat Acenteleri İnisiyatifiyle Görüştü

Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, Kıbrıs Türk Seyahat Acenteleri İnisiyatifi ile görüştü. 
Birlikten yapılan açıklamaya göre, birlikte gerçekleştirilen görüşmede, tüm dünyada etkili olan Covid-19 pandemisi nedeniyle yaşanan sıkıntılar ele alındı.
İnisiyatifi üyelerini kabul etmekten memnuniyet duyduğunu söyleyen Özçınar, yaşananların üzücü olduğunu belirtti. Özçınar, inisiyatif tarafından kendisine iletilen yerel yönetimlerden beklenti ve talepleri K. T. Belediyeler Birliği Yürütme Kurulu’nun gündemine getireceğini kaydetti. 

03/05/2021 14:15
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TAGS: Özçınar, Kıbrıs Türk Seyahat Acenteleri İnisiyatifi
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