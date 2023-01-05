Özçınar, Kurtuluş Lisesi Genç Kız Kros takımını kabul etti

Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, Milli Eğitim Bakanlığı okullar arası kros yarışmasında şampiyon olan Kurtuluş Lisesi Genç Kız Kros takımını kabul etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Özçınar kabulde yaptığı konuşmada, Kurtuluş Lisesi Kros Kız takımını ve eğitmenleri Çilem Esenyel Özteknik’i kutlayarak, kız takımına Şubat ayında Eskişehir’de yapılacak şampiyonada başarılar diledi.

Özçınar, bölge okullarının spor alanındaki başarılarının kendisini her zaman gururlandırdığını ifade etti.

Kabulde, Kurtuluş Lisesi Müdürü Hülya Altun ve Beden Eğitimi Öğretmeni Çilem Esenyel Özteknik de hazır bulundu.

Kurtuluş Lisesi, Eskişehir’de 14-15 Şubat tarihlerinde gerçekleşecek Türkiye Kros şampiyonasında KKTC’yi temsil edecek.

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05/01/2023 16:17