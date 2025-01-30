Özçınar, Kuzey Makedonya’daki TDBB Yönetim Kurulu toplantısına katıldı
30/01/2025
Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) Ocak Ayı Yönetim Kurulu toplantısına katıldı.
Birlik açıklamasına göre toplantı, Kalkandelen Belediyesi’nin ev sahipliğinde dün Kuzey Makedonya’da yapıldı.
TDBB ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay başkanlığındaki toplantıda, ev sahibi Kalkandelen Belediye Başkanı Bilall Kasami de hazır bulundu.
Toplantıya, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yanında, Arnavutluk, Bosna-Hersek, Kuzey Makedonya ve Türkiye’den Yönetim Kurulu Üyeleri katıldı.
Türk dünyasına yönelik ortak faaliyetlerin ele alındığı toplantıda, geçmiş dönem değerlendirilerek gündem maddeleri görüşüldü.
Toplantı, karşılıklı hediye takdimi ve hatıra fotoğrafı çekimi ile son buldu.