Özçınar, Maltepe Belediye Başkanı ile Görüştü

 Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, ülkede bulunan Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç ve beraberinde heyet ile görüştü.

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15/04/2022

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Özçınar, Maltepe Belediye Başkanı ile Görüştü

 Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, ülkede bulunan Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç ve beraberinde heyet ile görüştü.

Birlikten verilen bilgiye göre, Kılıç’a Belediyeler Birliğine yaptığı ziyarette, Belediye Meclis üyeleri ile Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) KKTC Temsilcisi Mustafa Yürükcü eşlik etti.

Maltepe Belediye Başkanı Kılıç, KKTC’de bulunmaktan dolayı mutluluğunu dile getirirken, Özçınar da Kılıç ile beraberindekileri ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Özçınar ayrıca, ilişkilerin geliştirilmesi açısından bu gibi temasların son derece önemli olduğuna dikkat çekti.

Ziyaretin sonunda karşılıklı plaket takdiminde bulunularak, hatıra fotoğrafı çekildi.

15/04/2022 16:17
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TAGS: Özçınar, Maltepe Belediyesi, ali kılıç
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