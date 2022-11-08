Özçınar, Mersin’de gerçekleşen 14. Uluslararası Turunçgil Kongresi’ne katıldı

Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, bu yıl 14.'sü düzenlenen Uluslararası Turunçgil Kongresi’nde katıldı.

Dünyada 1968'den bugüne 4 yılda bir düzenlenen, bilim insanları, sektör temsilcileri, üretici, ithalatçı ve ihracatçıların buluştuğu Uluslararası Turunçgil Kongresi'nde Özçınar’a Tarım Dairesi Müdürü Reşat Değirmenci ile Cypruvex Ltd. Genel Müdürü Cemal Redif eşlik etti.

Belediyeler Birliği’nden yapılan açıklamaya göre, Mersin’deki Kongre’nin açılış törenine, Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Türkiye Cumhuriyeti eski Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Mersin milletvekilleri, Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, KKTC Mersin Başkonsolosu Zalihe Mendeli ve İl protokolü de katıldı.

Kongre öncesi Mersin’e giden konuklar için “Hoş geldiniz” kokteyli düzenlendi. Kongre’nin yapıldığı merkezde yer alan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti standı TC Tarım ve Orman Bakanı Kirişçi başta olmak üzere katılımcılar tarafından ziyaret edildi.

- Özçınar, arıtma suyunun tarımda kullanılması konusunda sunum yaptı

11 Kasım'da Turunçgil Gastro Show ile sona erecek olan ve dünyanın dört bir yanından Mersin’e giden bilim insanlarının sunumları gerçekleştirilip, teknik konularda bilgi paylaşımında bulunduğu kongrede, Özçınar da, arıtma suyunun tarımda kullanılması konusunda tanıtım amaçlı görsel bir sunum yaptı.

Mersin’de bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Özçınar, Uluslararası Turunçgil Kongresi’nin önemine dikkat çekerek, “Tarım Şehri Güzelyurt” projesini daha da iyi bir noktaya taşımak adına bilimsel ve sektörel son bilgilere ulaşmak, bilgi alışverişinde bulunmak, ikili ilişkileri daha da geliştirmek adına oldukça verimli geçen toplantı için emek veren herkese teşekkür etti.

Özçınar, tarım sektörüne ivme kazandırmak, özellikle de bölgedeki narenciye ayağının tanıtılması ve pazarlama adına burada olduklarını vurguladı.

- “Mersin konum olarak ülkemize yakınlığı ve deniz bağlantıları açısından önemli”

Özçınar, Mersin’in konum olarak ülkeye olan yakınlığı ve deniz bağlantıları açısından önemli olduğunun altını çizerek, buranın ithalat ve ihracatın çıkış noktası olduğunu vurguladı. Gelecek dönemde de yerel yönetimler arası iş birliği, ortak çalışmalar ve kardeş şehir uygulamalarının yoğunlaştırılması için çalışacaklarını ifade eden Özçınar, bunun ülke için çok önemli olduğuna dikkat çekti.

Özçınar ve beraberindeki heyet ayrıca, T.C. Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, KKTC Mersin Başkonsolosu Zalihe Mendeli ve Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşin Yılmaz’a da nezaket ziyaretinde bulunarak, çeşitli konularda değerlendirme ve bilgi alışverişi yaptı.

Heyet, ayrıca, Mersin’in Toroslar İlçesi’nde bulunan Rauf Raif Denktaş Parkı’nı ziyaret ederek Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş ve Özgürlük Mücadelesi Lideri Dr. Fazıl Küçük’ün anıtlarına çelenk bıraktı.

Özçınar, gerçekleştirdiği temaslarının ardından dün akşam KKTC’ye döndü.

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08/11/2022 14:56