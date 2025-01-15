Özçınar: “Özgürlük mücadelesine yön veren liderimiz”

Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği (KTBB) ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, Özgürlük Mücadelesi Lideri Dr. Fazıl Küçük’ün Kıbrıs Türkü'nün özgürlük mücadelesine yön veren lider olduğunu vurguladı.

Özçınar, Dr. Fazıl Küçük’ün vefatının 41’inci yıl dönümü vesilesiyle yayımladığı mesajda, Dr. Küçük’ün yardımseverliği ve mütevazılığıyla Kıbrıs Türk halkının gönlünde eşsiz bir yer edinmiş, halkının kalbine dokunmayı başarmış bir lider olduğunu kaydetti.

Özçınar Dr. Küçük için şu ifadeleri kullandı:

“Zorluklar karşısında sergilediği cesareti ve kararlılığıyla halkının haklarını savunan, özgürlük mücadelesine yön veren Dr. Fazıl Küçük, Kıbrıs Türk halkı tarafından her daim minnetle hatırlanacak. Dr. Küçük’ün Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesine adadığı ömrü ve bıraktığı değerli miras, nesiller boyunca yaşatmak bizler için bir hem sorumluluk hem de bir onurdur. Onurlu mücadelesiyle yolumuzu aydınlatan liderimiz Dr. Fazıl Küçük’ü rahmet, şükran ve sonsuz bir minnet duygusuyla anıyor; aziz hatırası önünde saygıyla eğiliyorum.”