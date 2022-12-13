Özçınar: Rakiplerimin “Güzelyurt’a aşığız” noktasına gelmesinden çok memnunum

Ulusal Birlik Partisi Güzelyurt Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Mahmut Özçınar, rakiplerinin artık “Güzelyurt’a aşık olduklarını” söylemelerinden büyük memnuniyet duyduğunu söyledi.

Haber Kıbrıs’ta “Selda İçer ile Gündem” programına katılarak projelerini anlatan Özçınar, bölgede yapılan arıtma tesisi ile atık suyun tarımda kullanılması projesinin hayat bulmasının bölge halkı için bir dönüm noktası olduğunu söyledi.

Güzelyurt bölgesinin artık bir tarım şehrine dönüştürüleceğini, konut edindirmede yeni projelerin hayata geçirileceğini anlatan Özçınar, bölgede kurulan üniversitelerle artan nüfus karşısında, şehrin de buna paralel dönüştürüldüğünü anlattı.

Mahmut Özçınar, “Hizmete Devam” sloganıyla yeni dönemde de halka hizmet için aday olduğunu anımsatarak, rakiplerinin yıllar içerisinde kendisinin sürekli kullandığı “Güzelyurt” söylemine gelmesinden büyük mutluluk duyduğunu açıkladı.

“Sürekli göç ile gündeme gelen bölgemizle ilgili bugün rakiplerimin de partilerine rağmen “Omorfo ve göç söyleminden vazgeçerek “Güzelyurt’a aşığız” noktasına geldiklerini gördüğüm zaman bunun 2022 Yerel Yönetim Seçimleri adına Güzelyurt için bir kazanım olduğunu düşünüyorum” diyen Özçınar, programdan çağrı yaparak rakiplerinin parti başkanlarının da bunu söylemesinden büyük memnuniyet duyacağını ifade etti.

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13/12/2022 18:07