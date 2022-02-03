Özçınar, Regaip Kandili Dolayısıyla Mesaj Yayımladı

Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, bugün idrak edilecek Regaip Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

“Ramazan ayının habercisi, üç ayların ilk kandili olan Regaip Kandili bugün idrak ediliyor. Bu mübarek günde arzu ettiğiniz tüm duâlarınızın kabul olması dileğiyle” diyen Özçınar, halkın ve tüm İslam aleminin Regaib Kandili’ni kutladı.

Özçınar mesajında, “Allah, sevdiklerinizle beraber sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir şekilde yaşamayı nasip etsin” ifadelerine yer verdi.

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03/02/2022 13:59