HABER KIBRIS

Özçınar şehirlerin kimliğini korumak gerektiğini belirtti

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08/11/2018

Özçınar şehirlerin kimliğini korumak gerektiğini belirtti

Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, şehirlerin kimliğini koruma çağrısında bulundu.

Mahmut Özçınar, Dünya Şehircilik Günü vesilesiyle yayımladığı mesajda sosyal, kültürel ve mimari değerleri olan şehirlerin milletin zenginliği olduğunu; doğal ve mimari yapıların şehirlerin kimliğini yansıttığını, bu nedenle değişen ve gelişen hayat şartları dikkate alınarak şehirlerin manevi zeminini korumak gerektiğini vurguladı.

Özçınar, yetkili tüm kurum, birim ve paydaşların çalışmalarını bu yönde hassasiyet göstererek, yasalar çerçevesinde yürütmesinin önemli olduğunu kaydetti.

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TAGS: Mahmut Özçınar, şehir
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