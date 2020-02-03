Özçınar, TDBB Ocak Ayı Yönetim Kurulu Toplantısına Katıldı

Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, Sapanca’da gerçekleştirilen Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) Ocak Ayı Yönetim Kurulu toplantısına katıldı.

Birlikten yapılan açıklamaya göre, TDBB ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay başkanlığında gerçekleştirilen Yönetim Kurulu Toplantısı, Sakarya Belediyesi ev sahipliğinde yapıldı.

KKTC’nin KTBB Başkanı Özçınar tarafından temsil edildiği toplantıda, Arnavutluk, Bosna Hersek, Kırgızistan, Moğolistan ve Türkiye’den yerel yöneticiler yer aldı.

Toplantıda, Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) ile Bosna Hersek Federasyonu arasında kültürel mirasın korunması başta olmak üzere, ekonomik ve sosyal alanlarda iş birliği protokolü imzalandı.

03/02/2020 11:52