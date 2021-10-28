Özçınar, Türk Dünyası Belediyeler Birliği Toplantısı'na katıldı
28/10/2021
ıbrıs Türk Belediyeler Birliği ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) Ekim ayı yönetim kurulu toplantısına katıldı.
Belediyeler Birliği’nden verilen bilgiye göre, Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) toplantısı Rize Belediyesi ev sahipliğinde Rize’de yapıldı.
TDBB Başkanı Uğur İbrahim Altay'ın başkanlığını yürüttüğü 30 ülkeden üyesi bulunan TDBB'nin yönetim kurulu toplantısına Türkiye'nin yanı sıra KKTC, Arnavutluk, Kırgızistan, Moğolistan ve Kuzey Makedonya'dan belediye başkanlarıyla temsilcileri katıldı.
Kovid-19 salgınıyla ortak mücadele çalışmaları ve Türk dünyasına yönelik ortak faaliyetlerin ele alındığı toplantıda, geçmiş üç aylık dönem değerlendirildi, gündemdeki maddeler görüşüldü.