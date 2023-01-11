Özçınar, Türkiye-Kıbrıs Türk Cumhuriyeti İşbirliği Cemiyeti ile biraraya geldi

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11/01/2023

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Özçınar, Türkiye-Kıbrıs Türk Cumhuriyeti İşbirliği Cemiyeti ile biraraya geldi

Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar,

Türkiye-Kıbrıs Türk Cumhuriyeti İşbirliği Cemiyeti Genel Başkanı Rüşat Aydoğan ve beraberindeki heyeti kabul ederek görüştü.

Belediyeler Birliği’nde bugün saat 15.00’te yer alan görüşmede, Belediyeler Birliği İdare Amiri Muammer Güneş de hazır bulundu.

Heyeti ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti ifade eden Mahmut Özçınar, Türkiye ile ilişkilerin Kıbrıs Türk halkı için önemine dikkat çekti.

Türkiye-Kıbrıs Türk Cumhuriyeti İşbirliği Cemiyeti Genel Başkanı Rüşat Aydoğan da göreve yeniden seçilen K. T. Belediyeler Birliği ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar’ı kutlayarak, başarılarının devamı diledi. Aydoğan, yürütülen iş birliği ve ilişkilerin daha da geliştirilmesini arzuladıklarını söyledi.

Görüşmenin sonunda karşılıklı plaket ve hediye takdiminde bulunuldu.

11/01/2023 16:08
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TAGS: Özçınar, Türkiye-Kıbrıs Türk Cumhuriyeti İşbirliği Cemiy
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