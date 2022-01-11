Özçınar, Türkiye-Kıbrıs Türk Cumhuriyeti İşbirliği Cemiyeti’ni Kabul Etti

Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, çeşitli temaslar yapmak üzere KKTC’de bulunan Türkiye-Kıbrıs Türk Cumhuriyeti İşbirliği Cemiyeti Genel Başkanı Rüşat Aydoğan ve beraberindeki heyeti kabul ederek görüştü.

Belediyeler Birliği’nden verilen bilgiye göre, Belediyeler Birliği’nde 13.00’te yer alan ziyarette, Belediyeler Birliği İdare Amiri Muammer Güneş de hazır bulundu.

Mahmut Özçınar, yaptığı konuşmada, heyeti ağırlamaktan duydukları memnuniyeti ifade ederek, Türkiye ile ilişkilerin birçok alanda geliştirilerek daha ileriye taşınmasının, Kıbrıs Türk halkı için önemli olduğuna dikkat çekti.

Başkan Özçınar ayrıca, Kıbrıs Türk halkının verdiği mücadelelere ve uluslararası platformlarda kendilerini ifade etmek için karşılaştıkları zorluklara da değinerek, uluslararası ilişkiler bağlamında temsiliyetin önemli olduğunu vurguladı ve yerel yönetimler olarak faaliyet ortaklarıyla yürüttükleri çalışmalardan bahsetti.

AYDOĞAN

Türkiye-Kıbrıs Türk Cumhuriyeti İşbirliği Cemiyeti Genel Başkanı Rüşat Aydoğan da KKTC’de bulunmaktan duydukları memnuniyeti dile getirirken, KKTC’nin kendileri için önemine değinerek, amaçlarının, iş birliğini daha da geliştirmek olduğunu kaydetti ve Özçınar’a teşekkür etti.

Görüşmenin sonunda karşılıklı plaket ve hediye takdiminde bulunularak anı fotoğrafı çekildi.

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11/01/2022 16:44