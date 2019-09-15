Özçınar ve Sadıkoğlu’ndan 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Mesajı…

Belediyeler Birliği ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar ve İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu yeni eğitim öğretim yılının verimli ve başarılı geçmesini diledi.

Özçınar yaptığı yazılı açıklamada, “Geleceğimizin teminatı çocuklarımızın 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılını kutlar, verimli bir yıl geçmesini dilerim. Yeni dönemin, çocuklarımız ve kıymetli öğretmenlerimize hayırlı olmasını temenni eder, tüm çocuklarımıza başarılar dilerim.” ifadelerini kullandı.

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu da tüm öğrenci ve öğretmenlere başarılı ve sorunsuz geçecek bir eğitim-öğretim yılı dileyerek, velilerden de öğrenciler üzerindeki yönlendirici desteği çekmemelerini istedi.