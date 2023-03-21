Özçınar: Yaşlılarımız, toplumun en büyük yol göstericisi

Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği ve Güzelyurt Belediyesi Başkanı Mahmut Özçınar 18-24 Mart Yaşlılar Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı ve yaşlıların toplumun en büyük yol göstericisi olduğunu vurguladı.

Özçınar mesajında, Yaşlılar Haftası’nın büyük anlam ifade ettiğini kaydetti.

“Dünümüz ile bugünümüz arasında köprüler kuran, tecrübeleri ile geleceğimize ışık tutan yaşlılarımız, toplumların en büyük yol göstericisi ve rehberleridir” diyen Özçınar, şöyle devam etti:

“Kültürümüzü ve değerlerimizi yarınlara taşımamızı sağlayan, nasihatleri ile bizlere yol gösteren büyüklerimizin tek beklentisi ise sadece özel gün ve haftalarda değil, her zaman hatırlanıp önemsenmektir.

Bizlerin görevi ise onların daha rahat ve huzurlu bir yaşam sürmelerine katkı sağlamaktır.

Yerel Yönetimler olarak bizler, bunun için elimizden gelenin en iyisini yapmaya devam edeceğiz.

Bu vesileyle tüm büyüklerimizin Yaşlılar Haftasını en kalbi duygularımla kutlar, kendilerine sonsuz sevgi ve saygılarımı sunarım.”

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21/03/2023 10:49