Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, Ankara’da 11. Uluslararası Buhara Medya Ödülleri törenine katılacak.

Belediyeler Birliği’nden verilen bilgiye göre, Buhara Medya Grubu’nun bu yıl 11.’sini gerçekleştireceği törende Mahmut Özçınar’a “KKTC’nin Uluslararası Tanıtılması İçin Yaptığı Çalışmalar” ödülü takdim edilecek.

JW Marriott Hotel’de 6 Ekim’de yapılacak olan Buhara Medya Ödülleri Töreni, dünyayı etkisi altına alan salgın sonrası “Başarı İçin Yeniden Bir Arada, Yeniden Birlikte” teması ile gerçekleştirilecek.

Ödül gecesine, siyaset, sanat, spor, iş ve medya dünyasından pek çok ismin katılacağı kaydedildi.

Bu habere tepkiniz:



05/10/2021 12:33