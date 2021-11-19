Özçınar’dan '20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü' Mesajı

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19/11/2021

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Özçınar’dan '20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü' Mesajı

Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği Başkanı Mahmut Özçınar, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü nedeniyle mesaj yayımladı.

Özçınar mesajında, “Çocuklarımız, bizim en değerli varlıklarımız. Geleceğimizin teminatı, karşılıksız sevginin tarifi... Onlara daha güzel, sevgi ve huzur dolu bir dünya bırakmak biz büyüklerin sorumluluğu ve en önemli görevlerinden biri...” ifadelerini kullandı.
 
Dünyadaki tüm çocukların eşit şartlarda, barış içinde rahat bir yaşam sürdürebilmelerinin büyüklerin vereceği mücadele ile mümkün olacağını kaydeden Özçınar, “Tüm çocuklarımıza kucak dolusu sevgilerimi sunar, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü’nü kalpten kutlarım.” dedi.

19/11/2021 15:45
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TAGS: Özçınar, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü
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