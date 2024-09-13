Özçınar'dan Belediyeler Birliği’nin 41. Kuruluş Yıldönümü nedeniyle mesaj...

Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, Birlik üyesi 18 belediyenin, halka daha iyi hizmet sağlamak amacıyla uyum ve işbirliği içerisinde çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.

Özçınar, “Birlik olarak, halkımıza daha iyi hizmet ulaştırabilmek adına belediyelerimize yönelik katkılarımıza ve yürüttüğümüz faaliyetlere ilk günkü gibi devam etmeyi sürdüreceğiz” dedi.

K. T. Belediyeler Birliği’nin 41. Kuruluş Yıldönümü nedeniyle yayınladığı mesaj şöyle;

“Mesajıma, tüm belediyelerimiz adına Birliğimizin 41. Yıldönümünü kutlamanın gururu içerisinde olduğumuzu vurgulayarak başlamak istiyorum.

Belediyelerimiz arasındaki ilişkiler, işbirliği ve eşgüdümü etkin bir kurumsal yapıya kavuşturmak üzere, tüm belediyelerin doğal üye olacağı, kamu tüzel kişiliğine haiz bir birlik oluşturmak ve bu birliğin hukuki statüsünü düzenlemek amacı ile 12 Eylül 1983 yılında kurulan K. T. Belediyeler Birliği, 1985 yılından bu yana Lefkoşa'da Selimiye Camii kuzeyinde yer almakta ve halkımız arasında Bayraktar Ortaokulu olarak bilinen yapıda hizmet vermektedir.

Yaklaşık 700 yıldır ayakta olan bu tarihi bina, Latin ve Osmanlı mimarisini bünyesinde barındıran nadir örneklerinden birisi olması ile gelecek kuşaklara çok anlamlı bir miras olarak kalacaktır.

Kültürün korunması ve tanıtılması, çevrenin korunması ve sürdürülebilir kalkınmanın sağlanması konusunda önemli görevler üstlenen yerel yönetimler, halkın ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılamak ve yaşam kalitesini artırmak, toplumun her kesiminin ihtiyaçlarına yönelik çözümler üreterek, toplumsal gelişimi ve refahı desteklemektedir.

Halkımıza verdiğimiz hizmetin kusursuz olması ise bizler için çok önemlidir. Yerel Yönetimler ile vatandaş ilişkileri, yakın İlişkiler olduğundan dolayı, sorun ve ihtiyaçların daha iyi anlaşılması, dolayısıyla sıkıntıların kolay çözüme ulaştırılmasını mümkün kılmaktadır.

Yerel yönetimlerin bir diğer amacı ise halkın katılımı ve yönetime katkısını artırarak, demokratik süreçleri güçlendirmektir. Bu kapsamda, yerel yönetimler halkı, taleplerini ve geri bildirimlerini alarak karar süreçlerine dahil eder ve yönetim üzerindeki etkisini artırır.

Birliğimizin üyesi olan 18 belediye, halkımıza daha iyi hizmet sağlamak amacıyla uyum ve işbirliği içerisinde çalışmalarını sürdürmektedir.

Birlik olarak, halkımıza daha iyi hizmet ulaştırabilmek adına belediyelerimize yönelik katkılarımıza ve yürüttüğümüz faaliyetlere ilk günkü gibi devam etmeyi sürdüreceğiz.

41. yıl vesilesiyle, Birliğimize Başkanlık etmiş ancak ne yazık ki şu an aramızda olmayan Merhum İsfendiyar Açıksöz, Merhum Burhan Yetkili ve Merhum Hüseyin Beyar’ı rahmetle anarken, hizmetlerinin asla unutulmayacağını vurgulamak isterim.

Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği'nin kuruluşunda etkin rol üstlenerek, ilk başkanlığını yapan ve görevde bulunduğu süre içerisinde, büyük hizmetler veren 4. Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'ya, yine Birliğimize Başkanlık eden, Şemi Bora, Oktay Kayalp, Cemal Bulutoğluları, Ahmet Benli ve görev yapmış Yönetim Kurulu ve tüm üyelerimize çok değerli katkılarından dolayı teşekkürlerimi sunarım.”