Özçınar’dan Dünya Barış Günü mesajı

Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, 1 Eylül Dünya Barış Günü nedeniyle mesaj yayımladı.

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01/09/2023

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Özçınar’dan Dünya Barış Günü mesajı

Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, 1 Eylül Dünya Barış Günü nedeniyle mesaj yayımladı.

Özçınar, mesajında şöyle dedi:

“Barış, dünya tarihi boyunca insanlığın en büyük özlemi ve ihtiyacıdır.

1 Eylül Dünya Barış Günü vesilesiyle, din, dil, ırk ayırt etmeksizin; herkesin eşit ve özgürce yaşadığı barış dolu bir gelecek temenni eder, sevgi ve adaletin hakim olduğu, çocukların hep güldüğü, mutlu, huzur dolu bir dünya dilerim.

1 Eylül Dünya Barış Günümüz kutlu olsun.”

01/09/2023 09:20
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TAGS: Özçınar, Dünya Barış Günü
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