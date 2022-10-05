Özçınar’dan Dünya Öğretmenler Günü mesajı

Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, 5 Ekim Dünya Öğretmenler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, “aydınlık yarınların mimarı" olan öğretmenlerin Dünya Öğretmenler Günü'nü kutladı..

Özçınar, “Her çocuğun hayatına dokunarak yön veren, kıymetli izler bırakıp yeteneklerini keşfetmesini sağlayan öğretmenlerimiz, toplumların gelişmesindeki katkıları ile çok kutsal bir görev icra etmektedirler. Bu özel gün vesilesiyle mesleklerini özveriyle sürdüren çok kıymetli öğretmenlerimizi sevgi ve saygıyla selamlarım” dedi.

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05/10/2022 14:49