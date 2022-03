Özçinar’dan “Dünya Su Günü” Mesaji

Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, temiz su kaynaklarının her geçen gün daha da azaldığı bilinciyle, her bireyin gelecek için sorumlu davranmasının önemli olduğunu vurguladı.

Özçınar, “Dünya Su Günü” nedeniyle mesaj yayımladı.

Özçınar, 22 Mart’ın, 1993 yılında Birleşmiş Milletler (BM) tarafından “Dünya Su Günü” olarak ilan edildiğini belirterek, amacın, temiz ve güvenli suya erişememe konusuna dikkat çekmek ve küresel su kriziyle mücadele etmek için harekete geçilmesi gerekliliğini vurgulamak olduğunu kaydetti.

“Su sonsuz bir kaynak değildir. Yaşamın devamlılığı için şart olduğu bilinciyle hareket etmek ve tasarruf son derece önemlidir” diyen Özçınar, küresel ısınma ve buna bağlı iklim değişikliklerini dikkate alarak, gelecek için planlı şekilde hareket etmenin kaçınılmaz olduğunu vurguladı.

Özçınar, su kaynaklarının korunması, suyun etkin kullanımı ve topluma güvenli içme-kullanma suyunun ulaştırılması için politikaların geliştirilmesi, somut adımlar atılmasının şart olduğunu ifade etti.

Her damlanın kıymetini bilerek israftan kaçınılması gerektiğinin altını çizen Özçınar, “Arıtma yöntemi ile yağmur suyunu alternatif birer kaynak olarak değerlendirip, bunlardan doğrudan faydalanılacak yöntemlerin genişletilerek uygulamaya konulması gerekmektedir” ifadelerini kullandı.

22/03/2022 10:42