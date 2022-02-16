Özdemir Berova: Hedefimiz 5 yıllık istikrarlı hükümet

UBP Girne milletvekili Dr. Özdemir Berova, Halil Falyalı cinayetinin aydınlatılması konusunda polise güvendiğini, soruşturmada mesafe kat edildiğini, ciddi bir çalışma ortaya konulduğunu belirterek, KKTC polisinin, Türkiye polisi ile koordinasyon sağladığını söyledi. Falyalı, “Olayın süratle aydınlatılmasını diliyoruz ve istiyoruz” dedi.

Ülkemizde polis ve istihbaratın güçlendirilmesi gerektiğini belirten Berova, Polis Genel Müdürü’nün bütçe görüşmeleri sırasında teknik takip ve diğer bazı konularda yasal sıkıntılardan bahsettiğini, yeni dönemde bu yasaların ele alınacağını vurguladı.

“Falyalı’ya yönelik profesyonel bir saldırı yapıldı, istihbarat alınabilseydi belki de önlenebilirdi” diye konuşan Berova, bu tip olayların dünyanın her yerinde yaşandığını ancak küçük bir ülke olmamızdan dolayı bizde etkisinin büyük olduğunu kaydetti.

Seçim sonuçlarına bakıldığında, pandemi ve ekonomik sıkıntılara rağmen halkın sorumluluk alan UBP’yi birinci parti çıkardığını belirterek, yeni dönemde 5 yıllık istikrarlı bir hükümet hedeflediklerini vurguladı.

Dr. Özdemir Berova, Haber Kıbrıs Web TV’de yayınlanan “Markaj” programına katılarak, Ali Baturay’ın sorularını yanıtladı.

“250 mühür daha alsaydık tek başına iktidardık”

Berova, seçim öncesi UBP olarak hedeflerinin tek başına iktidara gelmek olduğunu anımsatarak, “250 mührün üstünde daha oy alabilseydik 26 sayısına ulaşıp tek başına iktidar olacaktık” ifadelerini kullandı.

“Halk sorumluluk alan UBP’yi birinci parti çıkardı”

Dr. Özdemir Berova, seçim sonuçlarına bakıldığında, pandemi ve ekonomik sıkıntılara rağmen halkın sorumluluk alan UBP’yi birinci parti çıkardığını kaydetti. Yeni hükümet kurma çalışmalarının sürdüğünü belirten Berova, 5 yıllık istikrarlı bir hükümet istediklerine dikkat çekti.

“CTP ile Kıbrıs konusunda ayrılıklar var”

Bazı çevrelerin UBP ile CTP’nin hükümet kurmasını istediğine değinen Berova, UBP ile CTP’nin ekonomik sorunların farkında olduğunu ve uzlaşma imkânı da bulabileceklerini ancak Kıbrıs meselesi konusunda iki partinin ciddi farkları olduğuna işaret etti.

Berova, UBP’nin siyasi istikrar istediğini belirterek, 26-27 ile kurulan hükümetlerin sıkıntı yaşadığını, bu nedenle bu sayılarla hükümet kurmaya sıcak bakmadıklarını aktardı.

“Hükümet kurma çalışmaları sürüyor”

Özdemir Berova, Kıbrıs konusunda aralarında ciddi ayrılık olmasından dolayı CTP ile hükümet kurulmasında sorun yaşanabileceğini, yalnızca HP ile kurulacak hükümetin sayı konusunda sıkıntı yaratabileceğini bu nedenle UBP-DP-YDP 3’lü hükümetin kurulmasının daha yakın ihtimal olduğunu ancak çalışmaların sürdüğünü, henüz kesin bir şey söylenemeyeceğini vurguladı.

“HP, ikili hükümet istiyor”

UBP’nin istikrar ve ekonomik kalkınma konusunda hareket etmek istediğine dikkat çeken Berova, “CTP’ye ciddi bir teklif götürüldü. Sorumluluğu paylaşmak istendiği belirtildi. HP Genel Başkanı, ikili hükümet istediğini belirterek, üçlü hükümete girmek istemediği açıklamasını yaptı” şeklinde konuştu.

“CTP’nin yaptığı bazı önerileri tartışabiliriz”

CTP’nin yaptığı önerilerde “Kıbrıs sorunu” ve “stabil para birimine geçme” dışındaki konuları masada tartışılabileceğini ve bir noktaya gelebileceklerini belirterek, “CTP’nin Maraş açılımı önerisi de var. Biz zaten kapalı Maraş için uluslararası hukuka uygun bir açılım yaptık. Dövize endeksli para birimi konusunda CTP ile ayrışıyoruz” ifadelerini kullandı.

“Halk, sorumluluk alan ve sorumluluktan kaçanları göz önünde bulundurarak oy verdi”

2018 yılında seçimlerden UBP’nin birinci parti çıktığını, CTP’nin büyük oy kaybı yaşamasına rağmen UBP’nin içinde bulunmadığı 4’lü hükümetin kurulduğunu ve siyasette istikrar yakalanmadığını belirten Berova, “Pandemi ve dünyada yaşanan sıkıntıların ülkeye yansımasıyla birlikte ekonomide de sorunlar yaşandı. UBP bu dönemde sorumluluk aldı. Halk, sorumluluk alan ve sorumluluktan kaçanları göz önünde bulundurarak oy verdi” dedi.

“Basın ve kamuoyu bakanlık tartışması konularını sever”

Bakan olmak için bazı milletvekillerinin başbakana taleplerde bulunup bulunmadığı sorusuna cevap veren Berova “Ana hedef ülkeye hizmet etmektir. Kulağımıza duyumlar geliyor ama kesin bir şey söyleyemem. Başbakanlar, uyum içinde görev yapacağı kişilerle çalışmak ister. Basın ve kamuoyu kimin bakan olacağını ve bakanlık tartışması konularını sever” ifadelerini kullandı

“Meclisin bu dönem verimli olacağına inanıyorum”

Mecliste komitelerde grubu olan iki parti olduğuna işaret eden Berova, “Meclisin bu dönem verimli olacağına inanıyorum. Yeni seçilen milletvekillerinin komitelerde şevkle çalışacağına inanıyorum. 2013 yılında meclise ilk kez girdiğimde aynı durum söz konusuydu. Örneğin Organ Bağışı Yasası, geçici memur alınmasının önlenmesini sağlayan yasa geçirildi. Cumhurbaşkanı Orkestrasının kuruluş yasası kurulmuştu” şeklinde konuştu.

“Arıklı, Ekonomi ve Enerji Bakanlığını istemiyor”

Kurulacak hükümette KIB-TEK’in UBP’de kalıp kalmayacağı konusundaki soruyu yanıtlayan Berova, “Hükümetin yapısı henüz belli değil. CTP’den gönderilen yazı dışında hükümete girilip girilmemesi konusunda resmi cevap gelmedi. YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı’nın Ekonomi ve Enerji Bakanlığını istemediği açıklamaları var” dedi

“Falyalı cinayetinin aydınlatılması konusunda polise güveniyorum”

Bir soru üzerine Halil Falyalı ve yakın koruması Murat Demirtaş’ın öldürülmesiyle ilgili konuşan Berova, “Falyalı cinayetinin aydınlatılması konusunda polise güveniyorum. Soruşturmada mesafe kat edildi. Ciddi bir çalışma var. Türkiye polisi ile koordinasyon sağlanıyor. Süratle aydınlatılmasını diliyoruz ve istiyoruz” ifadelerini kullandı.

“Profesyonel bir saldırı yapıldı”

Ülkemizde polis ve istihbaratın güçlendirilmesi gerektiğini savunan Berova, “Polis Genel Müdürü bütçe görüşmeleri sırasında teknik takip ve diğer konularda yasal sıkıntılardan bahsetti. Yeni dönemde bu yasalar ele alınacak. Polis güvenliği üst seviyeye çıkarmak ister ancak ne kadar üst düzeye çıkarsa bu kez özgürlükler tartışmaya açılır. Profesyonel bir saldırı yapıldı. İstihbarat alınabilseydi belki de önlenebilirdi” şeklinde konuştu.

“Rum tarafında da cinayetler işleniyor”

Cinayetin ardından yaşanan tartışmalara da değinen Berova, “Bu tip olaylar dünyanın her yerinde yaşanıyor ancak küçük bir ülke olmamızdan dolayı bizde etkisi büyük oluyor. ‘Uluslararası hukuk içinde değiliz diye bu olaylar yaşanıyor’ denilerek, konu saptırılmak isteniyor. Uluslararası hukuk içinde yer alan Rum yönetiminde neden bu olaylar yaşanıyor?” dedi.

“Elektrikte zam kaçınılmaz”

“Hükümetin kurulmasının ardından zam yapılacak mı?” şeklindeki izleyici sorusunu yanıtlayan Berova, “Zam güzel bir kelime değil, ‘fiyat ayarlaması’ diyerek, zammı gizlemek istemiyoruz. Bazı noktalarda zam kaçınılmaz. Elektrik 2 TL’nin üzerinde üretilip 1 TL’nin altında satılıyorsa zam kaçınılmaz. Önemli olan dar gelirli insanlara nasıl yansıtılacağıdır ve bu insanların nasıl korunacağıdır. Bu konuda halkı fazla mağdur etmemek için çalışmalar yapılacak” ifadelerini kullandı.

“Girne Akçiçek Hastanesi’nde greve giden işçiler haklıdır”

Sağlık ve eğitim alanında hizmet alımı yapılan taşeron sistemine geçilmesi ancak çalışanların mağdur olunmasıyla ilgili soruyu yanıtlayan Berova, “Girne Akçiçek Hastanesi’nde greve giden işçiler haklıdırlar. Taşeron sisteminden değil, ödeme sisteminden mağdur oldular. Maaşlarını alamadılar. Hak ettikleri maaşı alamaması kabul edilebilir değil. Sıkıntının çözülmesi için uğraşılıyor” dedi.

“İstihdam sorunu hizmet alımı ile çözülmeye çalışılıyor”

Hizmet alımının gerekçesiyle ilgili konuşan Berova, “Türkiye ile yapılan protokollerde ne kadar emekliye karşı istihdam yapılacağı bellidir. Polis, hekim, hemşire, öğretmen gibi bazı alanlarda öncelikler vardır. İstihdam sorunu hizmet alımı ile çözülmeye çalışılıyor. Çalışma Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ve ilgili bakanlıklar bu sorunu çözmelidir” şeklinde konuştu.

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16/02/2022 12:44