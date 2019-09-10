Özdemir Berova: Kısa sürede yasallaşacak

Ulusal Birlik partisi Girne Milletvekili Dr. Özdemir Berova, Ekonomi, Maliye ve Bütçe Komitesi üyeleri olarak komite çalışmalarında çok önemli bir yasa tasarısının görüşülerek meclise gönderilmesi için son aşama çalışmalarına geldiklerini söyledi.

Cumhuriyet Meclisi’nin tatilde olması meclisin çalışmadığı anlamına gelmediğine işaret eden Berova, Meclis Genel Kurulu’nun tatilde olduğunu ancak komitelerin hız kesmeden çalışmaları sürdürdüğünü ifade etti.



ÖNEMLİ BİR YASA



Berova, Ekonomi, Maliye ve Bütçe Komitesi üyesi olarak, komitemizde çok önem verdiğimiz bu yasa tasarısının görüşülerek meclise gönderilmesi için son aşama çalışmalarına geldik dedi. Ve biz komite olarak bu yasayı çok önemsiyoruz ve öngörülen en kısa süre içerisinde hayata geçmesi için de gerekli çalışmaları yapıyoruz diyen Berova, muhalefet ve iktidarın ayrım yapmaksızın, yasanın hazırlanarak meclise sevk edilmesi konusunda çok hassas davrandıklarını belirtti.



KISA SÜREDE YASALAŞACAK



Berova “Suç Gelirlerinin Aklanmasına Yönelik Yasa Tasarısı” olarak nitelediği bu yasa çalışmalarının ileri dereceye ulaştığını vurgu yaptı. Berova, “önümüzdeki süreç içerisinde çok önemli olan bu yasa tasarısının meclisimizde ele alınarak yasalaşacağını görüyorum” dedi.



DÜNYANIN SORUNU



Ülkemizde çokça konuşulan ve hatta mahkemelere düşen bu olaylara ve böylesi konulara siyasetin duyarsız olmadığına işaret eden Berova, bu yasadışı sanal bet olaylarının sadece Kuzey Kıbrıs veya Türkiye’nin değil tüm dünyanın sorunu olduğuna dikkat çekti.



MALTA’YA YÖNELDİ



Berova, bu olayın pratik realitesine baktığımızda ve ülkemizdeki emniyet güçlerinin zaman, zaman yaptığı uygulama ve icraatlar sonrasında bu suç şebekelerinin Malta’ya yönelerek orada ofisler açtığını biliyoruz dedi. Yine oralarda açılan bu ofislere, AB pasaportu sahibi olan gençlerimizin, yüksek paralar karşılığında oralara çekildiğini öğrenmiş bulunmaktayız diye konuştu.



KARA PARA AKLANIYOR



Bu sanal bet olayının real bir sektör ve gerçek olduğuna değinen Özdemir Berova, önemli olan bu sektörün doğru bir şekilde kullanılması, yasalarla denetlenmesi ve kontrol altına alınması gerekirken, bu sektörün kara para aklama amacına alet edilmesi, hiç bir dünya vatandaşının onayını alamaz dedi.



Bu konunun çok hassas olduğuna dikkati çeken özdemir Berova, bu “kara para aklama” konusunda çok iyi düşünerek hareket etmemiz ve yasal önlemler almamız gerekir diye ifade etti.

Kaynak: Star Kıbrıs