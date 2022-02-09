Özdemir Berova: Polisimiz gereğini yapacaktır

UBP Milletvekili Özdemir Berova da sosyal medya hesabından Halil Falyalı cinayetiyle ilgili açıklama yaptı...

"Dehşet gecesi, Halil Falyali ve şoförü vahşice pusuya düşürülüp Katledildi. Eşinin ve çocuklarının gözleri önünde yapılmış olan bu saldırının failleri bir an önce bulunmalıdır. Sözün bittiği noktada Yaslı ailelerine başsağlığı dilerim. Allah rahmet eylesin. Bu vahşeti yaratanların bir an önce ortaya çıkarılması için polisimiz elbette gereğini yapacaktır. Bize düşen görev de bu tür vahşetin bir daha yaşanmaması için polisin istihbarat gücünü en yüksek noktaya çıkarmaktır..."

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09/02/2022 12:00