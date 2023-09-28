Özdenefe: Aileler için adeta psikolojik bir bariyer

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Girne Milletvekili ve Meclis Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenefe, depremlerde hayatını kaybeden binlerce insan olduğunu, adaletin gelmesiyle giden canların geri gelmeyeceğini, ancak az da olsa vicdanların rahatlayacağını söyledi.

Geçtiğimiz günlerde Türkiye’de Kıbrıslı Türklerin hayatını kaybettiği Hatay ve Adıyaman illerinde incelemelerde ve temaslarda bulunan Özdenefe, bugün BRT'de bir programa konuk olarak temaslarını değerlendirdi.

Depremin ardından ikinci kez afet bölgelerine gittiğini ifade eden Özdenefe, başsavcıyla yaptığı temastan sonra her bir cezai sorumluluk gerektiren meseleyle ilgilenme yönündeki iradenin orada da olduğunu net bir şekilde gözlemlediğini söyledi. Sürecin en hızlı şekilde ilerlemesinin kendileri için çok hassas bir nokta olduğunu dile getiren Özdenefe, Türkiye Cumhuriyeti’nin de savcısıyla ve idari mahkemeleriyle birlikte birtakım dersler çıkardığını belirtti.

-“Aileler için adeta psikolojik bir bariyer”

Adaletin tecelli etmesinin son derece önemli olduğuna vurgu yapan Özdenefe, kayıpların geri gelemeyeceğini, ancak adaletin tecelli etmesinin, felakete neden olan kişi ve kurumların adalet ile yüzleşmesi ve adaletin emrettiği cezaları almalarının vicdanların rahatlaması adına son derece önemli olduğunu belirtti.

Isias Otel enkazında hayatını kaybeden Şampiyon Melekler takımının aileleri için bu davanın adeta bir psikolojik bariyer olduğuna işaret eden Özdenefe, “Bu yargı süreci sonuçlanmadan hayat birçoğumuz için devam etmeyecek” dedi.

“KTÜ’nün raporu bekleniyor”

Adıyaman ilinde bazı ziyaretler de gerçekleştiren Özdenefe, Adıyaman Valiliği, Adıyaman Barosu ve Cumhuriyet Başsavcılığında yaptığı görüşmelere de değindi.

Özdenefe, bölgede ağır ceza mahkemesi sayısının arttırıldığı ve 5 savcıdan oluşan heyetin özel olarak depremle ilgili görevlendirildiği, aynı zamanda tazminat davalarının görüşüleceği asliye hukuk mahkemesi sayısının da arttırıldığı bilgisini aldıklarını kaydetti.

Özdenefe, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) raporundan sonra Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) raporunun beklendiği ve gelmesi ile birlikte iddianamelerin hazırlanacağı yönünde kendisine bilgi verildiğini dile getirdi.