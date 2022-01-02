Özdenefe: Algı yaratmaya çalışıyorlar ama UBP tek başına iktidara gelmeyecek

CTP Girne milletvekili ve milletvekili adayı Fazilet Özdenefe, birçok ülkede seçimin boykot edildiğini ama sonuç alınamadığını belirterek, “Mevzuatımızda ve dünyanın hiçbir yerinde belli bir yüzdeliğe ulaşılmazsa seçimler iptal olmaz” dedi.

Ülkede yaşanan sorunların siyasi irade ile çözülebileceğine dikkat çeken Özdenefe, boykotun şikayet edilen partiye yaradığını, seçime katılım az olsa bile bir şekilde bu ülkeyi onların yönetmesine hizmet edildiğini söyledi. Özdenefe, “Tüm partilere eleştiriler yapılmalı ancak herkes aynı kefeye konulmamalı” diye konuştu.

“UBP tek başına iktidara gelecek” söylemlerinin gerçeği yansıtmadığını ifade eden Özdenefe, “UBP tek başına iktidara gelmeyecek ve tek başına iktidara gelmesi mümkün değildir. Ülkede UBP’nin tek başına iktidara geleceği gibi bir hava yoktur. Bir balon şişiriyorlar, algı yaratmaya çalışıyorlar” dedi.

Fazilet Özdenefe, Haber Kıbrıs web TV’de “Markaj” programına katılarak, Ali Baturay’ın sorularını yanıtladı.

“Tam gün eğitimden dolayı özel okullar tercih ediliyor”

Fazilet Özdenefe, devlet okullarına yıllarca yatırım yapılmadığına dikkat çekerek, “Kontrolsüz nüfus akışından dolayı okullardaki öğrenci sayısı arttı. Altyapı geliştirilemedi. Özel okullarda tam gün eğitim olduğu için çalışan vatandaşlar özel okulları tercih etmek zorunda kalıyor. Ancak dövizin artmasıyla okul harçları ödenemiyor. Veliler borçlanmak zorunda ya da çocuklarının okulunu değiştirmek zorunda kalıyor. Devlet okullarında da tam gün eğitime geçilmelidir” dedi.

“Sorunlar siyasi irade ile çözülür”

Seçim boykotu hakkında konuşan Özdenefe, “Ülkede yaşanan sorunların çözümü, siyasi irade ile çözülür. İyimser veya kötümser değilim, kaderci değilim, umutluyum. Sandığa gitmeme bir iradedir, saygı duyarım, herkesin oy vermeme hakkı vardır. Ancak yurttaş olarak görevimiz var, bunu sandığa giderek yerine getirmeliyiz. Sandığa gitmeyecekler içinde çekimser olanlar da var, seçim gününe kadar fikirlerinin oy vermekten yana değişeceğini düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

“Seçime katılım az olursa seçim iptal olmaz”

Dünyada yüze yakın boykot yapıldığını ancak sonuç alınamadığını anlatan Özdenefe, “Mevzuatımızda ve dünyanın hiçbir yerinde belli bir yüzdeliğe ulaşılmazsa seçimler iptal olmaz. Boykot ile sol kesim azalıyor. Totaliter kesim ülkeyi yönetiyor. Seçime katılım az olsa bile bir şekilde bu ülkeyi yönetecekler. Bu şekilde devam edilirse belki de ileride sandık kurulmasına gerek kalmayacak. Halk fakirleştiriliyor ve dönüştürülüyor. Eleştiriler ortaya konulmalı ancak herkes aynı kefeye konulmamalı” şeklinde konuştu.

“Ülkede yokluk ve kuyruklar var”

Ülkede yıllardan sonra elektrik kesintileri yapıldığına, akaryakıt ve tüp gaz eksikliği yaşandığına, akaryakıt için kuyruklar oluşuğuna işaret eden Özdenefe, “Yokluklar içinde sanki savaş dönemlerini yaşıyoruz. Yıllarca Rum’a elektrik parası ödenmedi ancak yatırım da yapılmadı. Teknecik Elektrik Santrali’ne jeneratörler CTP dönemi alındı. Daha sonra yatırımlar yaptı. Son hükümet döneminde KIB-TEK’e ihalesiz malzeme ve yakıt alımı yapıldı. Makineler zarar gördü, çevre kirlendi. KIB-TEK’e büyük zarar verdiler” diye ifade etti.

“Hayata dokunulan her alanda CTP’nin imzası var”

Hayata dokunulan her alanda CTP’nin imzası olduğuna dikkat çeken Özdenefe, “Ceza, imar ve çevre konularında CTP tarafından geçirilen yasalardan dolayı vatandaş hakkını arayabiliyor. Denetimli Serbestlik Yasası ve rüşvetle ilgili yasalar geçirildi. Özel Hayatın Gizliliği ve Bilişim Suçları Yasaları yapıldı. Organ nakli ile ilgili düzenlemeler yaptık. Cinsiyet kotasını getirdik. Taşınmaz Mal Komisyonu’nun oluşmasında da CTP’nin büyük katkısı var. ‘20 Temmuz’dan sonra en büyük hamle Taşınmaz Mal Komisyonu Yasası’ diyen sağcılar var. UBP, gündeme geldiğinde bu yasayı mahkemeye taşımıştı. Şimdi dillerinden düşürmüyorlar. Hayata dokunan her alanda CTP’nin imzası var.” dedi.

“Birileri kurultay kavgaları verirken, biz akademisyenlerle toplantılar yaptık”

CTP dışındaki partilerin “Yurttaşlık Yasası” ve “Kamu Reformu” gibi konulardan çekindiğini savunan Özdenefe, “Bizi iyi insan olduğumuz için seçmeyin. Hazırladığımız programların hayata geçmesi için CTP’ye oy verin. Birileri kurultay kavgaları verirken, başta ekonomi olmak üzere biz akademisyenlerle toplantılar yaptık. Manifestolarımızı ve programlarımızı belirledik” şeklinde konuştu.

“Türk Lirası tedavülden kalkmayacak”

CTP’nin stabil para birimine geçme, Euro para birimi kullanma çalışmaları hakkında konuşan Özdenefe, “Kullandığımız Türk Lirası’na müdahale edemiyoruz ama Türkiye para politikalarına göre burada olumsuz etkileniyoruz. Şu an hemen ihracatı artırarak açıkları kapatamayız. Acilen stabil para birimine geçmeliyiz. Maaşların Euro’ya endekslenmesini ve TL olarak ödenmesini istiyoruz. Türk Lirası tedavülden kalkmayacak. Dövize endekslenen maaşlar Türk Lirası ödenecek, protokoller Türk Lirası üzerinden olacak. Hayat pahalılığından dolayı kaybedilen farktan bahsediyoruz. Stabil para birimi üzerine endekslenmesini istiyoruz” dedi.

“İlaç sıkıntısından Türkiye’ye bahsedilmiyor”

“Türkiye bizi sever, bize para verir diye hareket edenler kadar ilişkilere zarar veren yoktur” diyen Özdenefe, “Türkiye ile ilişkiler raydan çıktı ve doğru zemin kalmadı. Türkiye’nin ilaç ihracat yasağından KKTC de etkilendi. Ülkemizde de hastaların ilaçları yok ancak Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye’de gezerken KKTC’de yaşanan sıkıntılardan bahsetmiyor. Anadolu’yu gezip garip ilginç şapkalar takarak mı ilişkiler geliştirilecek? Tatar, ‘Toroslar buradan güzel görünür’ diyor ancak halkına bakmıyor. Bu kabul edilebilir bir durum değildir” ifadelerini kullandı.

“Türkiye ve AB ile olan ilişkiler olumsuz etkilendi”

Türkiye ile ilişkilerin kopma noktasına geldiğine işaret eden Özdenefe, “Türkiye onu ister bunu istemez denilerek UBP kurultayı yapılamadı. Yaşanan kavgalarla ülkeye bir yıl kaybettirildi. Türkiye ile ilişkiler kopma noktasına geldi. ‘İki devletli çözüm’ diyerek, Dünya ve AB ile olan ilişkiler olumsuz etkilendi. Pandemi ve ekonomik krizle bizi içimize kapattılar. Türkiye ile imzalanan protokolün yüzde 30’u gerçekleşmedi. Türkiye’deki yangında 17 milyon TL yardım yapıldı 7 milyonu karşılıksız çek çıktı. Bize yaşatmadıkları tuhaflık kalmadı” diye konuştu.

“Teşvik ve hibeler verilerek kısır döngüyü aşacağız”

Hükümete gelmeleri takdirde bütçe tadilatı yapacaklarını anlatan Özdenefe, “Türk Lirası’nın değer kaybı ile alım gücü düşüyor. Hayat pahalılığını dengelemek için teşvik ve hibeler verilerek kısır döngüyü aşacağız. Türkiye Hükümeti halkına, ‘TL mevduatınıza dokunmayın, döviz karşısında paranız değer kaybettiyse kaybınızı karşılayacağım’ diyor. Yani bizim stabil para birimine geçme çalışmalarımızın benzeri bir çalışmadan bahsediyor” dedi.

“Vergileri artırmak düzenleme yaparak tahsilatı artıracağız”

Asgari ücretin artırılması konusuna da değinen Özdenefe, “Asgari ücret artırılmalı ancak arttı diye çalışanların işten durdurulmasına engel olunmalı. Pandemi, işverenleri olumsuz etkiledi. Bu zihniyet devam ederse Vergi Yasası’nı geçirecekler. Asgari ücretliyi vergi diliminin içine koyacaklar. Zaten vergi verenlerden daha çok vergi alacaklar. Kayıt dışı vergiyi teşvik ediyorlar. Vergileri artırmak yerine vergilerde düzenleme yapılarak vergilerin daha çok tahsilini sağlayacağız” ifadelerini kullandı.

“UBP ve has UBP diye bir şey mi var?”

Pandemi başladığında uyarıp, “şimdi kreşi alın ekonomiyi yüzdürün” demelerine rağmen, hükümet edenlerin faizler düşükken kredi almadığını ancak daha sonra yüksek faizden aldığını belirten Özdenefe, “Üstelik alınan krediler doğru alanlarda kullanılmadı. Başbakan Faiz Sucuoğlu, ‘Kalkınma Bankası’nın verdiği kredilerin yarısını alamayacağız, akaryakıt krizini önümüzde bulduk’ diyor? Hükümette olanlar onlar değil miydi? UBP ve has UBP diye bir şey mi var?” diye sordu.

“CTP yükselişte, UBP tek başına iktidara gelmeyecek”

Yılbaşından sonra propaganda sürecinin ivme kazanacağına dikkat çeken Özdenefe, “UBP tek başına iktidara gelmeyecek, tek başına iktidara gelmesi mümkün değildir. UBP, büyük ve köklü bir partidir ancak ülkede UBP’nin tek başına iktidara geleceği gibi bir hava yoktur. Bir balon şişiriliyor ve algı yaratmaya çalışıyorlar. CTP birinci olma yönünde ilerliyor. Belki tek başına iktidara gelemez ancak propaganda süreci bu hafta başladı. Manifestolar açıklandıktan sonra CTP ivme kazanacak” şeklinde konuştu.

“Ucuz olanı alın demek, toplumun aklıyla dalga geçmektir”

Başbakan Faiz Sucuoğlu’nun basına yaptığı açıklamayı eleştiren Özdenefe, “Başbakanın ‘pahalı olanı değil ucuz olanı alın’ demesi, toplumun aklıyla dalga geçmektir. Kabul edilebilir değil” diye ifade etti.

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02/01/2022 19:58