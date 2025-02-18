Özdenefe: Bakan 2025 diyor, başbakan 2026, karar verin

Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenefe, hükümet üyelerinin Girne’deki yeni hastanenin açılış tarihi konusunda birbiriyle çelişen açıklamalar yaptığını belirterek tepki gösterdi. Özdenefe, sağlık hizmetlerinin ertelenemeyeceğini vurgulayarak, "Girnelilerin hayatı pamuk ipliğine bağlı olmamalı" dedi. Özdenefe, Girne Akçiçek Hastanesi'nin yetersiz kaldığı ve kritik cihaz eksikliklerinin can kayıplarına yol açabileceği uyarısında bulundu. Özdenefe, özellikle tomografi gibi önemli cihazların eksikliğini vurgulayarak, Sağlık Bakanı Dinçyürek'e yönelik sert eleştirilerde bulundu.

Fazilet Özdenefe'nin açıklamasının tamamı şöyle:

"Bizim derdimiz kurdele kesmek değil, insan hayatına gereken önemin verilmesini sağlamaktır!

Geçtiğimiz hafta, Girne Akçiçek Hastanesi’nin kentin büyüyen nüfusu ve ihtiyaçları karşısında yetersiz kaldığını, özellikle de tomografi gibi kritik cihaz eksikliklerinin can kayıplarına neden olabildiğini meclis gündemine taşımış ve Sn. Dinçyürek’ten yeni hastenenin hizmete giriş tarihi ile ilgili olarak halka net bilgi vermesini talep etmiştik.

Sn.Dinçyürek de cevabi konuşmasında yeni hastane için ‘Yazdan önce bitecek, Net!’ demişti. ‘Yazın bitecek olan bir hastane için tomografi cihazı kurmaya gerek yok’ diyen Sn. Bakan, bu önemli ihtiyacı hatırlattığımız için bizi akıldan uzak olmakla suçlamış, konu ile ilgili uzaktan yakından bilgimiz olmadığını ifade etmişti. 5 yıldır görevde olduklarını ve bugüne kadar konu ile ilgili çok sözler verdiklerini unutturmaya çalışan Bakan’a, hastanenin yazdan önce açılmaması halinde istifa etmeyi düşünüp düşünmediğini sorduğumda ise, cevaben, açılışta kurdeleyi birlikte keseceğimizi ifade etmişti.

Sn. Dinçyürek 11 Şubat tarihinde kürsüden bu cevabı verdikten kısa bir süre sonra , 15 Şubat’ta Sn. Ünal Üstel ile yeni hastene binasında yerinde incelemede bulundu ve Sn. Üstel basına yaptığı açıklamada hastane açılışı için 2026 yılını işaret ederek ‘2025 yazından önce’ diyen bakanı deyim yerindeyse yalanlamış oldu.

Bizim derdimiz hastane açılışı için sürekli tarih erteleyen hükümetin inandırıcılığı değil, zaten artık kimsenin onlara inanmadığını biliyoruz.

Bizim derdimiz, nüfusu giderek artan, ülke ekonomisine önemli katkılar yaptığı halde merkezi yönetimden hizmet alamayan Girne’nin kaliteli, güvenli ve erişilebilir sağlık hakkıdır.

Bizim derdimiz Girnelilerin yetersizlikler yüzünden en zor anlarında hayatlarının pamuk ipliğine bağlı olmamasıdır.

Bizim derdimiz kurdele kesmek değil, insan hayatına gereken önemin verilmesini sağlamaktır."