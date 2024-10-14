Özdenefe: “Başsavcılık, Zorlu Töre’nin Meclis Başkanı seçilemediği kanaatinde”

ads ads ads ads
14/10/2024

ads
Özdenefe: “Başsavcılık, Zorlu Töre’nin Meclis Başkanı seçilemediği kanaatinde”

Cumhuriyet Meclisi Başkan Vekili Fazilet Özdenefe, Başsavcılığın, Zorlu Töre’nin, Meclis Başkanı seçilemediği kanaatine vardığını açıkladı.

Meclis Başkanlığı seçimine ilişkin Başsavcılık görüşünü Türk Ajansı Kıbrıs’a (TAK) açıklayan Özdenefe, birçok yayın organında konuyla ilgili bazı spekülasyonlar olduğunu ve konuya netlik kazandırmak istediğini belirtti.

Özdenefe, Başsavcılık'tan görüş geldikten sonra kamuoyuna açıklama yapmadan önce Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı, Başbakan Ünal Üstel ve Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman’a ulaştığını ve Başsavcılık'tan gelen görüşü bildirdiğini ifade etti.

-“Kullanılan ‘ret’ oyları, kullanılan ‘evet’ oylarından fazla”

Başsavcılıktan gelen yazıda, “Kullanılan ‘ret’ oyları, kullanılan ‘evet’ oylarından fazla olduğu için Zorlu Töre’nin Meclis Başkanı seçilemediği” kanaatinin belirtildiğini kaydeden Özdenefe, yapılan mütalaa sonucunda Zorlu Töre’nin, Meclis Başkanı seçilemediğinin bildirildiğini söyledi.

14/10/2024 15:01
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
ad
TAGS: haber, kıbrıs
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2024 Haber Kıbrıs Medya Danışmanlık ve Matbaacılık Ltd.