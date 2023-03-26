Özdenefe: Bu zor günlerde, sporun birleştirici gücüne ihtiyacımız var!

Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenefe, sosyal medya hesabından, Puma Kadınlar Ligi'ne başarı ve desteğini belirtti. Özdenefe "Yakından gözlemlediğim Puma Kadınlar Ligi’nde 400’ün üzerinde kadın sporcunun emekleri gurur vesilemizdir" ifadelerini kullandı.

Özdenefe'nin açıklaması şöyle:

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu tarafından organize edilen ve dün başlayan Puma Kadınlar Ligi’nde mücadele eden 11 takımımıza yürekten başarılar dilerim.

Geçtiğimiz sezondan beridir büyük bir ilgi ile takip ettiğim ve gelişimini yakından gözlemlediğim Puma Kadınlar Ligi’nde 400’ün üzerinde kadın sporcunun emekleri gurur vesilemizdir.

Dilerim bu gelişim artarak devam eder ve gençlerimiz bu güzel futbol ortamında spor yaşamlarını başarıyla devam ettirirler.

İçinden geçmekte olduğumuz bu zor günlerde, sporun birleştirici gücü en çok ihtiyaç duyduğumuz kaynaşma vesilesidir. Fair play çerçevesinde geçecek ve futbolseverlere keyifli anlar yaşatacak bir sezonun bizleri beklediğine olan inancım tamdır.

Bu vesile ile, Puma Kadınlar Ligi’ndeki kulüp ve futbolcuların yanında olduğumu ve elimden gelen her türlü desteği vermeye hazır olduğumu tüm samimiyetimle ifade etmek isterim .

Tüm takımlarımıza ve kadın futbolcularımıza başarılar dilerim.

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26/03/2023 13:16