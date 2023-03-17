Özdenefe: Girne’nin kalbinin tekrar atmaya başlaması çok önemli

CTP Milletvekili Fazilet Özdenefe sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, Girne Antik Liman projesinin devam ettiğini belirtti. Özdenefe, projenin doğru biçimde ve zamanında bitmesi için projeyi takip ettiklerini kaydetti.

Özdenefe'nin açıklaması ise şöyle;

''Girne Antik Liman renovasyon projesi devam ediyor. Doğru bir biçimde, zamanında bitmesi ve Girne’nin kalbinin tekrar atmaya başlaması hepimizin için çok önemli. Takipçisiyiz.''

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17/03/2023 17:59