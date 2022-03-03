Özdenefe: Güncelliğini yitiren Askeri Suç ve Cezalar Yasası değiştirilmelidir

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Girne milletvekili Fazilet Özdenefe, UBP-DP-YDP Hükümeti’nin kendi hazırladığı hükümet programına konsantre olmadığını, hükümet edenlerin bakanlık verilecek isimler, bakanlıklara bağlanacak kurum ve daireler ve kimlerin müsteşar- müdür olacağıyla ilgili konularda çaba gösterdiğini vurguladı.

Hükümet programının yüzeysel hazırlandığını, altı dolu olmayan ifadeler yazıldığını ve birçok önemli konuya değinilmediğini ifade eden Özdenefe, örneğin hükümetin programında turizmle ilgili hiçbir şey olmadığını, turizmin geliştirilmesi için nasıl adım atılacağıyla ilgili hiçbir şey bulunmadığını kaydetti.

Özenefe, “Pandeminin turizme etkisiyle ilgili hükümet programında ibare yok. 2020 yılının pandemiden dolayı kayıp olacağı belliydi. Kurultayla geçen 2020 yılından dolayı 2021 yılı da kaybettirildi. 2022 yılında turizm için bir şey yok. Rutin yapılması gerekenler hedef ve başarı olarak lanse ediliyor” dedi.

BASIN-SEN Başkanı Ali Kişmir’e ‘Askeri Suç ve Cezalar Yasası’na dayanarak tutuklu yargılanma ve hapislik istendiğini belirten Özdenefe, söz konusu yasanın İngiliz Koloni Yönetimi zamanından kalma olduğunu, güncelliğini yitirdiğini, bu nedenle bazı maddelerin değiştirilmesi gerektiğini vurguladı.

Askeri Suç ve Cezalar Yasası’nda ölümle ilgili maddeler bulunduğunu, bunların değiştirilmesinin şart olduğunu ifade eden Özdenefe, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarını ve sözleşmelerini incelediğini ve Ali Kişmir’in yargılanmasını sağlayan 26’ncı maddenin de değiştirilmesi gerektiğini kaydetti. Özdenefe, söz konusu yasanın değişmesi için çalışmalar yaptıklarını ve meclise öneri sunacaklarını da söyledi.

Fazilet Özdenefe, Haber Kıbrıs Web TV’de yayınlanan “Markaj” programına katılarak, Ali Baturay’ın sorularını yanıtladı.

“Hükümet programında terfiler ve atamalar yer almadı”

Fazilet Özdenefe, hükümet programında kamu reformuna yer verildiğini ama altının doldurulmadığını, reform çerçevesinde üçlü kararnameyle yapılan atamaların, terfilerin ne olacağının yazılmadığını belirterek, ülkede her zaman terfiler ve müdür atamalarıyla ilgili sıkıntı yaşandığına dikkat çekti.

Özdenefe, “Müdürlükle ilgili teknik bilgi istenilen noktalarda sorunlar yaşanıyor. Liyakate uygun atamalar yapılmıyor. Kamu Hizmeti Komisyonu vasıtasıyla sınavla bu noktalara dışarıdan istihdam yapılabilir. Yurt dışında önemli noktalarda bulunan kişiler kurumlar yönetici atanabilir, onlardan faydalanılabilir. Ancak hükümet programında terfiler ve atamalar yer almadı” dedi.

“UBP, yumurta kapıya dayandığında radikal adımlar atılacağını söylüyor”

Seçime 2 ay kala karma oyun kaldırılmasının gündeme getirildiğine işaret eden Özdenefe, “UBP yumurta kapıya dayandığında radikal adımlar atılacağını söylüyor, hukuken mümkün olmadığını biliyorlar ancak ‘biz istedik yapılmadı’ deniliyor. Seçime 2 ay kala karma oyun kaldırılması gündeme getirildi. Seçimden çok önce biz CTP olarak uyarmıştık, YSK Başkanı uyarılar yapmıştı. Karmanın oyun kalkması dahil, seçim sistemindeki aksaklıkların düzeltilmesi hemen gündeme getirilmeli. Mecliste temsil edilmeyen partiler de görüşmelere dahil edilmeli” ifadelerini kullandı.

“Zamlar yapılırken, halen daha KIB-TEK’in başına kimin geleceği konuşuluyor”

Elektriğe yapılan fahiş zam konusuna değinen Özdenefe, “Meslek örgütleri maliyetlerin artacağını, buna dayanamayacaklarını söylüyor. Yerli üretimi ve ihracatı artırmak isterken, bu fiyatlarla üretici rekabet edemeyecek. Emekçiler işten çıkarılacak, emek piyasası daralacak. Zamlar yapılırken, halen bakar mısınız KIB-TEK’in başına kimin geleceği konuşuluyor. CTP’nin iktidarda olduğu dönemde de krizler yaşandı ancak yatırımlar yapıldı, büyük miktarlarda zam yapılmadı, yapılması gereken zam maliye tarafından karşılandı, kurum zora düşürülmedi” şeklinde konuştu.

“2014 yılında yasa geçirildi, kamuyu zarara uğratmak suçtur”

Mecliste CTP’nin KIB-TEK’i zarara uğratanların ortaya çıkarılması ve yargılanması için muhalefet olarak baskı unsuru olacağını aktaran Özdenefe, “Bir önceki Enerji Bakanı Sunat Atun, kendi dönemleri dışında ama partisinin içinde bulunduğu hükümetlerde yanlış uygulamalardan dolayı KIB-TEK’in zarar ettirildiğini söyledi. 2014 yılında yasa geçirilmişti. Kamuyu zarara uğratmak suçtur. Sayıştay raporlarını başsavcılık yargıya taşımalı. Ortada ihmal var, yapanın yanına kar kalmamalı” diye ifade etti.

“Hükümetin turizm programında hiçbir şey yok”

Hükümetin turizm programında hiçbir şey olmadığını savunan Özdenefe, “Turizmin geliştirilmesi için adım yok. Ülkede her şey değişir ancak Turizm Bakanı Fikri Ataoğlu değişmez. Yapılacak olanları, bugüne kadar niye yapmadı? Hükümet programında, turizmde birinci madde anket çalışması, ikincisi sertifikasyon. Bunlar zaten yapılması gereken rutin işler. Ancak pandeminin turizme etkisiyle ilgili hükümet programında ibare yok. 2020 yılının pandemiden dolayı kayıp olacağı belliydi. Kurultayla geçen 2020 yılından dolayı 2021 yılı da kaybettirildi. 2022 yılında turizm için bir şey yok. Rutin yapılması gerekenler hedef ve başarı olarak lanse ediliyor” dedi.

“Hükümet, hükümet programına konsantre değil”

Hükümetin bakanlık verilecek isimler ile kurum ve dairelerin bakanlıklara bağlanması konusunda çaba göstermekten hükümet programına konstantre olamadığına işaret eden Özdenefe, “Mesela OTEM konusunda yine somut bir şey yok. Ülke 2 yıl kapalı kaldı, bu fırsatı değerlendirip Girne Antik Liman’da çalışmalar yapılabilirdi. Girne Antik Liman’da işletmeler etkilenmesin diye yıllardır çalışmalar başlatılamıyordu, ülkenin kapalı olduğu dönem değerlendirilemedi. Hükümet, hükümet programına konsantre değil. Mağusa Limanı’nda X ray cihazı yok, Girne Antik Liman’da yetki karmaşası var ancak Girne’ye kruvaziyer gemilerinin getirilmesiyle ilgili düzenleme yapılacağından bahsediliyor” diye konuştu.

“Falyalı cinayetinin aydınlatılmasıyla sorunlar çözülemez”

Falyalı cinayeti mutlaka aydınlatılmalıdır ama cinayetin aydınlatılmasıyla sorunların çözülemeyeceğini, yapılması gereken çok iş olduğunu aktaran Özdenefe, “Ülkeye kalaşnikof silahlar ve kiralık katiller girdi. Sınırların güvenliği sağlanamazken, kruvaziyer gemilerin gelmesinden bahsediliyor. Yasa gücünde kararname ile kara paranın aklanmasını sağladılar. Uluslararası hukuktan uzaklaşılması için uğraşıyorlar. Ülke uyuşturucu, kara para, kadın ticareti ve cinayetlerle anılıyor” ifadelerini kullandı.

“İfade özgürlüğünden rahatsız olan bir cumhurbaşkanı ve iktidar var”

Son dönemde bazı kişilerin Türkiye’ye alınmaması ve bazı vatandaşların kullandıkları ifadelerden dolayı haklarında dava açılması konusuna da değinen Özdenefe, “İfade özgürlüğünden rahatsız olan bir cumhurbaşkanı ve iktidar var. İnsanlarımız Türkiye’ye giremiyor ancak Cumhurbaşkanı ve hükümet yetkilileri nedenini Türkiyeli yetkililere soramıyor. İnsanlar Türkiye’ye giderken, TC Elçiliği’nden ismini mi sorduracak? Kıbrıs’ta federal çözümü savunanlar Türkiye’ye giremiyor. Bu uygulamalar bireysel değil siyasaldır. AB ile olan ilişkileri öldürdüler, Türkiye ile ilişkileri yanlış yönlere çektiler. AB ile ilişkilerden bahsediyorlar” dedi.

“Askeri Suç ve Cezalar Yasası değiştirilmelidir”

BASIN-SEN Başkanı Ali Kişmir’e ‘Askeri Suç ve Cezalar Yasası’na dayanarak tutuklu yargılanma ve hapislik istendiğine dikkat çeken Özdenefe, söz konusu yalanın İngiliz Koloni Yönetimi zamanından kalma olduğunu ve güncelliğini yitirdiğini, bu nedenle bazı maddelerin değiştirilmesi gerektiğini vurguladı.

Özdenefe, “Askeri Suç ve Cezalar Yasası’nda ölümle ilgili maddeler var, bu maddeler müebbet hapisle değiştirilmeli. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarını ve sözleşmelerini inceledim. Ali Kişmir’in yargılanmasını sağlayan 26’ncı madde değiştirilmeli. Öte yandan Cumhurbaşkanına hakaret davaları da ceza davasından çıkarılmalı, hukuk davası olmalı. Tazminatlar ödenmeli” şeklinde konuştu.

Özdenefe, söz konusu yasanın değişmesi için çalışmalar yaptıklarını ve meclise öneri sunacaklarını da kaydetti.

“UBP hariç, kimse hangi belediyenin nereye bağlanacağını bilmiyor”

Belediye seçimlerine ve seçim yasaklarına 2-3 ay kala UBP’nin belediyeler reformunu öne atarak seçimleri ertelemek istendiğine dikkat çeken Özdenefe şöyle konuştu:

“Anayasa, seçimlerin 4 yılı aşmaması gerektiğini söylüyor. Seçimin haziran yerine yılsonunda yapılmasını istiyorlar. Endişem, seçimlerin ertelenecek olması ancak yine reform yapılmamasıdır.

Belediye reformunu sadece sayılarda sınıflandırmak hatadır. Belediyelerin sayısının azaltılmasını savunuyorum ancak UBP hariç, kimse hangi belediyenin nereye bağlanacağını bilmiyor. Harita üstünde belediyeler birleştirilmemelidir.

Reform yapılırken, bölge halkının ihtiyaçları ve nüfus yapısı dikkate alınmalı. İlgili kurum, kuruluş ve sivil toplum örgütleriyle toplantılar yapılmalıdır. Sömürge döneminde belediyelerin ciddi bir gücü vardı ancak 1989 yılında atılan adımlarla merkezi yönetimlere güç verildi. Merkezi hükümetlerin marifetiyle Girne’nin geldiği nokta ortadadır. Yetkiler elinden alınmakla belediyeler kurtarılmaz. Yerinden yönetim güçlendirilmelidir. Sayı değil zihniyet değişmelidir. Belediyelere daha çok yetki verilmelidir. Ancak başkanların keyfi yönetimle belediyeleri batırmasının önüne geçilmelidir, gerekli tedbirler alınmalıdır. Reformu destekleyen Belediyeler Birliği’nin yönetim kurulunun göreve geliş şekli ve hükümete yakınlığı ortadadır. Oradaki belediyeler çalışanların maaşlarını ödeyemiyor.”

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03/03/2022 18:27